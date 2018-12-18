МВД предложило ужесточить правила техосмотра. Владельцам «битых» автомобилей могут отказать

Ужесточить правила техосмотра автомобилей предложило министерство внутренних дел России. Забывчивым водителям в услуге могут отказать. Документ МВД накануне опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из требований министерства, перед началом техосмотра оператор техосмотра должен проверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе. В случае несовпадения, в услуге автовладельцу отказывают, а в базу вносится соответствующая запись. Аналогичные требования были и раньше, но не были четко прописаны. Новшество, в том числе, касается тех водителей, которые заменили компоненты в машине после аварии, но забыли внести их в регистрационные документы.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении фото- и видеофиксации техосмотра. Данный шаг направлен на борьбу с торговлей диагностическими картами без физического осмотра машин.