Dow Jones обвалился четвертый раз за месяц

Промышленный индекс Dow Jones упал на 500 пунктов, что стало его четвертым крупным снижением за последний месяц. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, снижение индекса произошло из-за потерь IT-гигантов Microsoft и Amazon. Помимо них резко упали компании, занимающиеся здравоохранением.

Рыночный индекс S&P 500 также снизился на 54 пункта, почти на 2,1%, и достиг показателя в 2545.

Прошлый обвал Dow Jones произошел 8 декабря на фоне противоречий между США и Китаем в области торговли.