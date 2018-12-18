После дневного роста нефть потеряла в цене более 2 долларов. Эксперты связывают это с новой сделкой ОПЕК по сокращению добычи

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале 2019 подешевели на два доллара за 17 декабря. Обвал зафиксирован во время торгов на лондонской бирже ICE.

Как сообщает РБК, максимум на торгах в понедельник был зафиксирован в 15:00. Тогда нефть стоила 61,19 долларов за фьючерс. Сразу после этого цена начала падать и к 20:45 достигла 59,91 доллара, а в 23:30 — 58,86 доллара. Техасская нефть WTI за день потеряла более 1,7 доллара и торгуется на отметке в 49,76 доллара при цене открытия в 51,55 доллара.

Падение котировок говорит о скепсисе рынка по отношению к новой сделке ОПЕК по сокращению добычи, отметил аналитик компании Raymond James & Associates Павел Молчанов в комментарии Bloomberg.

7 декабря была достигнута договоренность о сокращении добычи по требованию участников Организации стран – экспортёров нефти. Совокупно страны согласились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия в рамках этой сделки снизит уровень добычи на 228 тысяч баррелей в сутки.