Пентагон не увидел в письме Шойгу раскаяния в нарушениях ДРСМД и сделал вывод, что Москва не хочет сохранять соглашение

Пентагон не заметил в письме Сергея Шойгу признаков того, что Москва хочет сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом пишет РБК со ссылкой на слова официального представителя американского военного ведомства Эрика Пэхона. По его словам, Россия так ни разу и не признавала свои нарушения, в предложениях министра обороны говорится о том, что Москва хочет вернуться "к полному и проверяемому соблюдению соглашения".

Агентству ТАСС Пэхон заявил, что российские власти свои предложения "тотчас превратили в элемент пропаганды". "Это говорит о несерьезности этой инициативы", — подчеркнул он.

15 декабря представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису ноту, в которой предложил обсудить разногласия по ДРСМД. Конашенков подчеркнул, что американская сторона никак не отреагировала на послание, что свидетельствует об их отказе вести диалог.

В этот же день Россия внесла на рассмотрение в ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД. https://www.fontanka.ru/2018/12/15/014/ Он призывает стороны к выполнению своих обязательств. Перед этим специальное заявление http://www.fontanka.ru/2018/12/06/086/ об обострении ситуации вокруг договора приняли министры иностранных дел организации Договора о коллективной безопасности.