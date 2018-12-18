Пентагон не увидел в письме Шойгу раскаяния в нарушениях ДРСМД и сделал вывод, что Москва не хочет сохранять соглашение
Пентагон не заметил в письме Сергея Шойгу признаков того, что Москва хочет сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом пишет РБК со ссылкой на слова официального представителя американского военного ведомства Эрика Пэхона. По его словам, Россия так ни разу и не признавала свои нарушения, в предложениях министра обороны говорится о том, что Москва хочет вернуться "к полному и проверяемому соблюдению соглашения".
Агентству ТАСС Пэхон заявил, что российские власти свои предложения "тотчас превратили в элемент пропаганды". "Это говорит о несерьезности этой инициативы", — подчеркнул он.
15 декабря представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису ноту, в которой предложил обсудить разногласия по ДРСМД. Конашенков подчеркнул, что американская сторона никак не отреагировала на послание, что свидетельствует об их отказе вести диалог.
В этот же день Россия внесла на рассмотрение в ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД. https://www.fontanka.ru/2018/12/15/014/ Он призывает стороны к выполнению своих обязательств. Перед этим специальное заявление http://www.fontanka.ru/2018/12/06/086/ об обострении ситуации вокруг договора приняли министры иностранных дел организации Договора о коллективной безопасности.
Справка:
4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Москва в течение 60 дней не начнёт его исполнять по всем правилам. В тот же день Белый дом начал отсчёт. На ракетный ультиматум ответила представитель российского МИДа Мария Захарова. Она заявила, что РФ выполняет условия Договора, и американской стороне об этом известно.