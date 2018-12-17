В Риге оставили под стражей пенсионера, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Суд видземского района Риги оставил под арестом латвийского пенсионера Олега Бурака, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщила 17 декабря его адвокат Имма Янсоне.

"Суд Видземского предместья Риги принял решение оставить в силе меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении латвийского пенсионера Олега Бурака", – сказала адвокат агентству РИА Новости.

В октябре полиция безопасности задержала пожилого мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Суд выдал санкцию на его арест. Адвокат подозреваемого оспорила это решение, но не добилась положительного результата.

Полиция не предоставляет подробностей по этому делу.