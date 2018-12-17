Украинские морпехи начали учения

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) начались тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди. Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook.

«В ВМС ВСУ начались ротные тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с планом подготовки подразделений, продолжаются мероприятия боевой подготовки морских пехотинцев и военнослужащих оперативного резерва первой очереди. По данным командования ВМС, военнослужащие отрабатывают элементы высадки воздушного десанта, осуществление авиаудара по морским целям при поддержке авиации, уничтожение условного противника силами артиллерии и проведение деблокирующих действий условного противника вдоль морского побережья.

Руководитель учений полковник Андрей Гнатов отметил, что личный состав полностью справился с поставленными задачами и готов к защите территориальной целостности государства. Следующим этапом слаживания станут батальонно-тактические учения военнослужащих оперативного резерва и личного состава бригады морской пехоты. Место, где проводятся учения, военное ведомство Украины не раскрывает.

Ранее в понедельник министр иностранных дел РФ рассказал о возможной провокации Украины, к которой Россия готова. «Информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», – сказал Лавров. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что Россия готова дать отпор. «Мало не покажется», – пообещал Лавров.

Чуть ранее глава российского МИД пообещал, что войны с украинским режимом не будет.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что озвученная министром иностранных дел России Сергеем Лавровым информация о подготовке Украиной провокации на границе с Россией является выдумкой.