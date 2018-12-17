Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против нацизма

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла 17 декабря российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. За документ проголосовали 129 государств, 54 воздержались, две страны – США и Украина – высказались против.

Предложенный Москвой документ содержит 66 пунктов, в которых выражена "глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов, и проведения публичных демонстраций", пишет ТАСС. Согласно документу, Генассамблея "призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Проект "рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно".