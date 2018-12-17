Судебное заседание по делу о преднамеренном убийстве 2 мая в Одессе снова сорвалось, на этот раз из-за "неподобающего поведения"

Заседание по делу о преднамеренном убийстве во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года вновь не состоялось. Малиновский районный суд перенёс рассмотрение из-за "неподобающего поведения лиц". Об этом 17 декабря сообщается на портале "Судебной власти Украины".

"17 декабря 2018 судебное заседание не состоялось, в связи с неподобающим поведением лиц, которые находились в зале судебного заседания и не реагировали на замечания председательствующего судьи", – говорится в сообщении.

Предыдущее судебное заседание, которое было запланировано 20 ноября также не состоялось, но по другой причине – из-за невозможности заранее уведомить всех присяжных о дате и времени проведения.

Беспорядки в Одессе начались днем 2 мая 2014 года. Группа сторонников федерализации Украины напала на шествие граждан, выступавших в поддержку единства страны. Последние в ответ пошли в лагерь антимайдановцев на площади Куликово поле, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации Украины, разгромили его и подожгли палатки. Также был подожжен областной Дом профсоюзов, в котором укрылись несколько сотен сторонников федерализации. В результате погибли 48 человек, более 240 получили ранения.