Боевики в Сирии вели обстрелы в Идлибской зоне деэскалации

Боевики в Идлибской зоне деэскалации в Сирии в течение минувших суток неоднократно обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Хама, а также районы города Алеппо, сообщает вечером 17 декабря российский Центр по примирению враждующих сторон.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Чифтлик-Ханифа, Бшарфа, Сандран и высоты Телль-Метвази в провинции Латакия, населенных пунктов Ниха, Ачан (дважды), Телль-Базам и Эль-Фхайль провинции Хама, северо- западной и юго-западной окраин, а также района научно-исследовательского центра в городе Алеппо", – говорится в сообщении Центра на сайте Минобороны России.

Там же добавлено, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 октября власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от прохождения военной службы. Уже амнистированы 17 782 человека.

Кроме этого, Центр проинформировал о ходе восстановления в Сирии инфраструктурных объектов. По состоянию на 16 декабря 2018 года восстановлено 30 866 жилых домов, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтировано 939 км автомобильных дорог.