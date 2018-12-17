Луческу: Арест Кокорина - одна из причин, почему «Зенит» сдал к концу года

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу прокомментировал нахождение Александра Кокорина под арестом уже на протяжении двух с лишним месяцев.

«Для "Зенита" это плохо, команда потеряла очень хорошего игрока. Думаю, в этом одна из причин, по которым "Зенит" сдал к концу года. Надеюсь, для Кокорина скоро все закончится, его отпустят, и он снова начнет играть. По мне он сидит уже слишком долго», – цитирует Луческу «Спорт-Экспресс» .

Напомним, Мирча Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 года. Под его руководством команда заняла третье место.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.