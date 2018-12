Мэй ждёт второй вотум недоверия.Теперь от лейбористов

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал проведение очередного голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй, сообщил телеканал Sky News 17 декабря.

Палата не доверяет премьер-министру, поскольку она не смогла обеспечить Палате общин значимое голосование по соглашению о выходе из ЕС и рамках будущих отношений между Великобританий и Евросоюзом, говорится в ходатайстве лейбористов, вынесенном на обсуждение. "Правительство должно теперь найти время для обсуждения этого вопроса", – сообщается в твиттере партии.

. @jeremycorbyn has just announced that he is tabling a vote of no confidence in @theresa_may for refusing to bring forward the meaningful vote immediately. The Govt must now make time to debate this – if they don’t it’s clear they believe she does not retain confidence of HoC