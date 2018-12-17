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Общество
17.12.2018 22:14
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Гуцериев собирается подать в суд на Запашного за клевету. Директор Большого московского цирка просить прощения отказался

 

Бизнесмен Михаил Гуцериев планирует подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного за клевету после его слов о том, что группа "Сафмар" инвестирует в канадский Cirque du Soleil и открывает для него площадку в России. Об этом Гуцериев заявил 17 декабря в интервью газете "Коммерсант". 

"Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей страны, деятелей культуры, искусства при президенте, при замглаве администрации, при министре нагло, бессовестно врет, — я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу. Борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это все работает. А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться", — заявил изданию Гуцериев. Он рассказал, что площадка, о которой идёт речь – киноконцертный зал "Амфион", который арендуют. "Сейчас ведем переговоры, du Soleil подписал с нами, что в год шесть недель, по-моему, он будет его арендовать", — добавил бизнесмен.

Запашный, в свою очередь, заявил агентству RNS, что готов вступить в диалог с Гуцериевым и встретиться лично, чтобы обозначить свою позицию.

«Я не обманул никого, я опирался на открытые источники, я опирался на те интервью, которые давали представители Cirque du Soleil: и вице-президента компании Крега Кохона, и руководителя московского филиала Натальи Романовой. Поэтому я не совсем понимаю, что господин Гуцериев мне хочет предъявить», — сообщил Запашный.

Он добавил, что свою позицию аргументирует и от слов ранее сказанных не отказывается.

"Просить прощения тоже не буду. Я высказался не только как представитель цирковой индустрии, а прежде всего — как гражданин своего государства", — сказал он.

Запашный подчеркнул, что готов пригласить Гуцериева и его семью в Большой московский цирк. "И я с большим удовольствием встречу их и покажу им все. Я как нормальный мужчина умею и "обнуляться", умею и находить общий язык с человеком, находить компромиссы, я не злобный, я не скандальный. Но это не значит, что я буду показывать какую-то слабину в форме того, что я первый начну искать контакт. Я критикую, и если этот человек готов со мной встретиться, я это сделаю с большим удовольствием", — резюмировал Запашный.

О канадской угрозе директор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал Владимиру Путину на арене Константиновского дворца в Стрельне. Дрессировщик сообщил президенту, что в 2019 году «Цирк дю Солей» (Cirque Du Soleil) постоянно пропишется в «Сколково» и это «негативно скажется и на российском цирке, и на российском спорте». А деньги на это все даёт бизнесмен Михаил Гуцериев. Журналист "Фонтанки" выслушал бывшего арт-директора Cirque Du Soleil в Лас-Вегасе Павла Брюна, который объяснил, что Запашный сделал не так, и почему ему это очень не понравилось.

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