МИД Украины пообещало вернуть Крым и Донбасс без войны

Украина восстановит контроль над Крымом и Донбассом, не прибегая к военным методам, регионы будут возвращены исключительно политико-дипломатическим путем, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины от 17 декабря.

Так ведомство отреагировало на слова главы МИД России Сергея Лаврова о подготовке провокации со стороны Украины. Политики назвали российскую дипломатию «орудием лжи Кремля» и подчеркнули, что Москва хочет найти оправдание своим действиям в Крыму и Донбассе.

В министерстве отметили, что на самом деле подготовку к нападению ведет Россия. По данным ведомства, на границу с Украиной стянуты более 80 тысяч российских военных, сотни танков и ракетные комплексы «Искандер», а в Крым перебазированы 100 самолетов Су-27 и Су-30.

«Министр Лавров пугает Украину и международное сообщество "провокациями", ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала», — заключили в министерстве.

Ранее в понедельник министр иностранных дел РФ рассказал о возможной провокации Украины, к которой Россия готова. «Информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», – сказал Лавров. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что Россия готова дать отпор. «Мало не покажется», – пообещал Лавров.

Чуть ранее глава российского МИД пообещал, что войны с украинским режимом не будет.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что озвученная министром иностранных дел России Сергеем Лавровым информация о подготовке Украиной провокации на границе с Россией является выдумкой.