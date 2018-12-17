Голодец назвала число отдохнувших в 2018 году в Крыму и на Кубани туристов

Почти 22 млн туристов отдохнули в 2018 году на курортах Краснодарского края и Крыма, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе заседания Координационного совета по развитию детского туризма 17декабря.

«Особой популярностью пользуется пляжный отдых. Только в Крыму и на курортах Краснодарского края отдохнуло почти 22 миллиона туристов. Развивается туризм и в других направлениях. Огромное число туристов привлекают регионы, которые активно делают ставку на событийный туризм. Популярен спортивный туризм. Например, пробег «Золотое кольцо» собрал 37 тысяч участников из 83 регионов», — приводит слова вице-премьера пресс-служба российского правительства.

Голодец добавила, что внутренний туристической поток в России вырос в текущем году более чем на 25%. По состоянию на сентябрь 2018 года этот показатель превысил 50 млн человек. Ожидается, что к концу года он достигнет 60 млн туристов.

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев также сообщил о росте внутреннего турпотока на 25%.