Смольный ждет от федералов 90 млрд на дорожные проекты

Правительство Петербурга просит федеральный кабинет министров рассмотреть возможность софинансирования городских транспортных проектов на 88,29 млрд рублей в ближайшие 5 лет. В перечень вошли ВСД и подключение «Лахта Центра» к Приморскому шоссе.

Как сообщили «Фонтанке» 17 декабря в КРТИ, среди объектов значится подключение МФК «Лахта Центр» к Приморскому шоссе, строительство подземного перехода к станции «Лахта», трассы М-32 и М-49, развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, путепровод в створе улицы Юннатов.

Кроме того, речь идет о реконструкции автодороги М-10 и М-11 «Нарва» от Лигово до Красного села, а также путепровода на проспекте Энгельса и самого проспекта от улицы Михаила Дудина до КАД.

В списке также наиболее значительные строительные проекты, такие как Южная широтная магистраль, Восточный скоростной диаметр, Южно-Волхонская дорога и участок Суздальского проспекта от дороги на Каменку до Планерной.

О намерении привлечь федеральное софинансирование на модернизацию дорожно-транспортной сети «Фонтанка» подробно писала ранее. Совокупная стоимость объектов указывалась в районе 445 млрд рублей.