Эстония готовится принять на зимних каникулах десятки тысяч россиян

Россияне стали чаще ездить в Эстонию, и в соседней стране строят оптимистичные прогнозы на новогодние праздники. Об этом «Фонтанке.ру» рассказала представитель Visit Estonia в России Илона Кбеян.

«Динамика позитивная, за первые 9 месяцев 2018 года был зафиксирован рост +7% и по количеству туристов, и по ночевкам. В январе – сентябре Эстонию посетили 185 тысяч [российских] туристов, которые провели у нас 383 тысячи ночей», – сообщила Кбеян.

Принимая во внимание нынешнюю динамику и активный предрождественский сезон у туроператоров, в период праздников Эстония, вероятно, привлечёт в декабре-январе больше отдыхающих, чем годом ранее.

«Прогнозы, по словам туроператоров, позитивны – ноябрьские праздники пользовались хорошим спросом, и на Новый Год запросы растут», – отмечает представитель Эстонии и добавляет: «Именно в период рождественских и новогодних праздников россияне любят приезжать в средневековую сказку Таллина». Столицу выбирают более половины наших соотечественников, которые едут в Эстонию.

«Мой прогноз – это, конечно, чистая спекуляция, но, думаю, что цифра будет около 100 тысяч туристов [из РФ] по всей Эстонии за декабрь и январь вместе. В прошлом году эта цифра осталось немного ниже», – поделилась предположениями Кбеян.

Почти 9 из 10 жителей Северо-Западного региона России приезжают в Эстонию на автобусе или на машине. И только 5% – на самолете, 4% – на поезде и 3% – на пароме.

В 2017 году российский турист в среднем тратил за поездку в Эстонию 214 евро. Статистики по общей сумме нет, однако, если учесть, что россияне – вторые по численности иностранные туристы в Эстонии после финнов, то показатель значительный. Вслед за россиянами идут латыши. Туристы из соседних стран в целом занимают 56% от всего въездного потока. Рост, как и во всем мире, идет также и из азиатских стран – Японии, Китая, Южной Кореи.