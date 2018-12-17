«Мальчишеский, незрелый и очень неблаговидный поступок». Бывший шеф канадского цирка рассказал, почему в Москве не будет Cirque Du Soleil
Стационарный «Цирк дю Солей» в Москве примерно также экономически невыгоден, как непонятен мотив заявившего об этом Путину Эдгара Запашного.
Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"
О канадской угрозе директор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал Владимиру Путину на арене Константиновского дворца в Стрельне. Дрессировщик сообщил президенту, что в 2019 году «Цирк дю Солей» (Cirque Du Soleil) постоянно пропишется в «Сколково» и это «негативно скажется и на российском цирке, и на российском спорте». А деньги на это все даёт бизнесмен Михаил Гуцериев. Бизнес-структуры олигарха уже указали Запашному на плохую подготовку номера перед президентом, назвав его слова галлюцинациями, а Cirque Du Soleil в России пожалели, что дрессировщик оперирует слухами.
Что хотел сказать Запашный, стоит ли российским клоунам бояться конкуренции с канадцами и сколько русских циркачей в Монреале, «Фонтанке» рассказал Павел Брюн, который работал с канадским цирком 1990-2001 годах и был арт-директором Cirque Du Soleil в Лас-Вегасе.
- Павел, у вас какие ассоциации возникли, когда вы услышали Эдгарда Запашного?
– Я бы воздержался от понятных клише и ярлыков. Но, мягко говоря, идея ябедничества старшему мне не очень понравилась. Это было сделано нехорошо. Честно говоря, я так и не понял, зачем он это сделал. Во-первых, просто нет повода для таких действий. Ведь как он подал информацию первому лицу! Мол, «Цирк дю Солей» на деньги российского олигарха строит стационар в Москве. Но это не соответствует действительности. Врать нехорошо.
- А что соответствует действительности?
– Есть строительство очень большого, на 8.5 тысяч мест, многофункционального комплекса-трансформера, который господин Гуцериев (Михаил, главный акционер многоотраслевого конгломерата «Сафмар». – Прим. ред.) строит для прокатного бизнеса. Если там решит выступить группа Pink Floyd, мы же не станем говорить, что этот стационар принадлежит Дэвиду Гилмору. И, насколько я знаю, а я знаю это от первоисточника, по соглашению между Гуцериевым и его структурами, «Цирк дю Солей» является одним из прокатчиков. У них договорённость о том, что начиная с 2020 года, цирк сможет там показывать свои программы, продолжительностью шесть недель в год.
Когда приезжало их «большое шапито», они стояли дольше. А когда они работали во дворцах спорта в Москве, Петербурге и других городах, было короче. Другого формата шоу просто. Два шоу, с которыми лично я достаточно долго работал в этом цирке в Лас-Вегасе, одно из которых существует 25 лет, а другое 23 года, работают на стационарах цирка, которые им принадлежат. Там по 475 представлений в год. А шесть недель в год – это работа «одного из арендаторов». Почувствуйте разницу. То есть сегодня у Гуцериева «Цирк дю Солей», завтра какой-нибудь Ривер Дэнс, послезавтра какой-нибудь Колдплэй. А потом вообще будет баскетбол. Я знаю конструкцию этой площадки. Она заточена под аренду крупноформатных высокотехнологичных зрелищ.
- Cirque du Soleil, кстати, так и ответили Запашному: «Даже не проверил факты».
– Точно. Не проверил. Если ты обращаешься к первому лицу крупного государства, да любого государства, надо отдавать себе отчёт, что ты жмёшь на «ядерную кнопку».
- А Запашный упорствует в своей убежденности, что «Цирк дю Солей» будет якорным арендатором, потому что он во всем мире якорный арендатор.
– Могу сказать, что разработкой этой площадки занимается одна серьёзная компания, с которой я лично работал на других проектах. Называется «ТТТ» – «Техника и Технологии театра». Москвичи. Они давным-давно в театральном процессе. Компетентные специалисты. Они ко мне обратились в начале этого года. Мол, затеваем строительство, мог бы ты нам помочь понять по необходимому оборудованию. Можешь ли оценить нашу логистику. Мы заключили консультационный контракт, я как независимый эксперт их свозил в Дубай, где мы в прошлом году сделали очень большое шоу – La Perle by Dragone. Там специально для нас построили площадку. Показал им закулисье, технологическую начинку. Спросил тогда, зачем им этот опыт. И мне первоисточник сказал, что это будет площадка в «Сколково». Площадка с прокатными целями, где «в том числе будет «Цирк дю Солей» в ограниченное время».
- Как вы думаете, что будет дальше с «Цирком дю Солей» в России?
– Да ничего не будет. Как выступали, так и будут выступать. Не думаю, что у труппы будут проблемы. Конечно, если президент не издаст какой-нибудь указ из серии «уходите отсюда, канадцы». И если они уйдут, они сильно от этого не пострадают. Посмотрите процент участия «Цирк дю Солей» в рынке шоу-представлений в России. И вы увидите от силы 3%. О чём мы вообще говорим?
- Нам сложно понять эту логику до конца. А вот перспективы контрактной системы в цирке оценить можем. Запашный подсказал Путину, что артисты бегут, их перекупают, так как работы нет.
– Я к идее контрактов отношусь очень хорошо. Я лично знаю многих ребят, которые играют в хоккей. И в НХЛ, и у нас тут. И на сегодняшний день человек, к которому приходят рекрутеры из НХЛ, трижды подумает, где ему будет играть выгоднее. В США в Pittsburgh Penguins, или в России в СКА. Деньги примерно те же, а налогов меньше. Плюсом удобство с жильём и отсутствием необходимости учить иностранный язык. И я знаю массу канадцев, чехов, которые с удовольствием бы приехали играть в СКА. Но и в цирковом деле нельзя рассматривать контрактную систему изолировано от остального мира. Если в результате люди будут помимо денег обеспечены «творческой работой», а не «деятельностью», если они будут востребованы и заинтересованы творчески, то они трижды подумают, ехать ли им в Канаду в «дю Солей».
- Что мешает им думать об этом сейчас?
– Плачевное состояние российского цирка вообще. За вычетом Цирка братьев Запашных, цирка на Фонтанке, цирка Никулина и, может быть, Екатеринбургского цирка.
- Путин сказал, что будут субсидировать федеральную цирковую сеть.
– Я поверю в это, когда увижу. Получить деньги – дело не хитрое. Это надо же ещё и творчески продвигать.
- И чтобы не растащили. Много рук и глаз надо. Где этот условный «миллиардер Тимченко», который любит цирк так же, как хоккей?
– Не думаю, что аналогичные персоны есть для российского цирка. А я сам совершенно сознательно взял хорошую дистанцию от всего российского циркового процесса. Но без ложной скромности скажу, что до поры до времени я считался одним из таких профессионалов. Режиссёров цирка с дипломами очень много. А пересчитать режиссёров, способных сделать по факту что-то существенное, можно на пальцах одной руки. Больше их и не нужно. Вопрос лишь в их употреблении. А сегодня они не востребованы в той мере, в которой стоило бы.
- Что им мешает? Почему они не внутри этой системы?
– Потому что система слишком большая. Она была рассчитана на Союз Советских Социалистических Республик и его 15 республик. Под это построили 50 стационарных цирков, что, по меньшей мере, странно. И цирк из события превратился в сооружение между автовокзалом и рынком. Количество, которое было оправдано устройством государства, которого больше нет, никак не переросло в качество.
- Без приватизации, которая здесь пока не симпатична президенту, нет развития?
– Практика показывает, что нет. Те же Запашные в своём цирке ведь делают классные вещи. Я к ним отношусь с большим уважением, как к людям работящим и творческим. То, что они делают ежегодно в новогодний период на проспекте Вернадского в Москве в Лужниках, это вполне себе убедительно. Это продуманно. Здорово! Правильно! Может ли это сделать госструктура «Росгосцирк», я лично сильно сомневаюсь.
- Сколько цирковых профессионалов уезжает за рубеж?
Я был таким профессионалом. Я поработал там лет 17 и вернулся. Рассказы о том, что наши туда бегут толпой, сильно преувеличены. Конечно, молодому человеку, который кроме спортивного интерната или циркового училища в своей жизни ничего не видел, перспектива оказаться в Монреале, Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Токио соблазнительна. Тем более при отсутствии альтернатив внутри. В одной из моих школ в Лас-Вегасе было около 90 артистов. Из них 15-18 были из бывшего СССР. Россияне, белорусы, украинцы. Когда говорят, что там половина русских, это чушь собачья. Сегодня ситуация примерно такая же. Ну и в этом нет ничего порочного! Цирк - это интернациональное искусство.
- Возможно, мы идем по кругу. Но чего тогда Запашный хочет? Я не могу найти логику.
И я не могу. Я считаю, что это какой-то мальчишеский, незрелый и очень неблаговидный поступок. Вот и все. Мало того, я скажу, что он еще дурную службу сослужил и самому себе. Потому что сейчас, когда все разъяснится, я не думаю, что среди олигархии, людей состоятельных, он наживет много симпатизирующих.
- Запашный говорит: они к нам едут, а нас-то туда не пустят! Нам-то туда путь закрыт! Правда?
– Почему же путь закрыт? Насколько я знаю, например, американский цирк Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, который, к сожалению, почил в бозе, просуществовав почти 200 лет, они были заинтересованы в том, чтобы заключить долговременный контракт с цирком братьев Запашных. Я это точно знаю. Компания объявила себя банкротом (цирк закрылся в 2017 году. - Прим. ред.), и ее хозяин Кеннет Филд, известный потомственный импресарио, вышел из бизнеса.
Но что касается всего остального, русский цирк ездит и в Азию, и в Японию, и в Европу. В Америке, да, цирковой рынок не таков. Но еще что интересно, «Цирк дю Солей», который базируется в Монреале и имеет там огромную студию, художественно-производственный комбинат, головной офис, у них нет стационарного шоу у себя в Монреале. Потому что люди думают. Им ничего не стоило воткнуть какое-нибудь здание «Цирка дю Солей» прямо в сердце Монреаля.
- Вы к тому, что если бы они хотели «рубить» деньги, то делали бы это так?
– Они и так их рубят, просто делают это с умом. Я считаю, что восемь шоу в Лас-Вегасе, которое у них сейчас есть, это много. Но это я считаю. Мне хватало двух вполне. Стационарное шоу в Орландо, в Walt Disney World, ну да, это разумно, там миллионный проток туристов ежедневно. А стационарный «Цирк дю Солей» в Москве - в страшном сне бы никто не подумал из людей более менее считающих.
Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»
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