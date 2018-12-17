ДСК-3 из Автово заключил мировое соглашение с кредиторами на 630 млн рублей. Деньгами поможет "ИНТЕКО"

«Домостроительный комбинат № 3» (ДСК-3) заявил о заключении крупной сделки – мирового соглашения с кредиторами. Документ регламентирует порядок погашения задолженности на сумму более чем 630 млн рублей, говорится в сообщении предприятия от 17 декабря.

В документах перечислены девять кредиторов: ООО «ПАТРИОТ-Девелопмент Северо-Запад» (338,3 млн), налоговая служба (191,4 млн), АО «ИНТЕКО» (53,4 млн), СПб КУ "Имущество Санкт-Петербурга" (32,2 млн), ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (6,6 млн), ООО «ИВП «КОМКОН» (3,3 млн), ООО «Строительная компания «Стратегия» (2,7 млн), АО «Петербургская сбытовая компания» (1,3 млн) и ООО «Титанжилком» (582 тыс. руб.).

С ними планируют рассчитаться полностью в срок до трех лет. Помочь в этом предприятию может "ИНТЕКО", в пользу которого планируется заложить недвижимое ДСК-3.