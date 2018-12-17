Глава Минэкономразвития пообещал, что скупка валюты не опустит курс рубля

Возобновление ЦБ РФ с 15 января 2019 года регулярных покупок валюты в рамках бюджетного правила не приведет к ослаблению рубля в конце января, так как объем покупок будет небольшой из-за снижения нефтяных цен. Об этом 17 декабря заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Это [возобновление покупок валюты] возвращение к business as usual. И сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас покупки будут не в таком большом объеме. И кстати, это накладывается на сезонно сильный первый квартал по платежному балансу", – пояснил министр, подчеркнув, что не ожидает ослабления рубля в конце января. Об этом пишет ТАСС.

В конце августа ЦБ из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций объявил о прекращении закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. Возобновить покупки ЦБ обещает с 15 января 2019 года.