Мэй рассказала, когда состоится голосование парламента по сделке Brexit

Голосование парламента Великобритании по проекту соглашения по Brexit, подготовленному британским правительством, состоится на неделе, начинающейся 14 января, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая 17 декабря в парламенте.

"Я могу подтвердить, что мы вернемся к обсуждению голосования на неделе, начинающейся 7 января, и проведем голосование на последующей неделе", – сказала она, сообщает РИА Новости.

Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря. Однако после трех дней дебатов Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок. Канцелярия премьера ранее заявляла, что голосование будет проведено до 21 января. С 21 декабря по 7 января парламент будет на каникулах.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода.