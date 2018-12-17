The New York Times: Россия «обрабатывала» афроамериканские сообщества перед выборами президента США в 2016 году

Россия в ходе кампании по влиянию на результаты выборов президента США в 2016 году «обрабатывала» афроамериканцев. Об этом 17 декабря сообщает The New York Times, ссылаясь на доклад для комитета по разведке Сената США.

Доклад подготовили компания по обеспечению информационной безопасности New Knowledge, находящаяся в Техасе, совместно со специалистами Колумбийского университета. В тексте фигурирует и второй доклад, который посвящен «российскому вмешательству» и подготовлен Проектом исследования вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмой сетевого анализа Graphika. В обоих исследованиях ответственность возложена на «Агентство интернет-исследований», которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина. Агентство также фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера.

«Противоречия на расовой почве и чувство отчуждения по-настоящему существуют в Америке в течение десятилетий. "Агентство интернет-исследований" не создавало их. Оно эксплуатирует их», – говорит один из авторов исследования из New Knowledge Рене Диреста.

Исследователи пришли к выводу, что на проработку афроамериканских сообществ выделялись десятки аккаунтов и страниц, в то время как для других групп – одна или две. В том числе в докладе упоминается 81 страница в Facebook, которые были якобы созданы «фабрикой троллей». При этом 30 были созданы для афроамериканской аудитории и располагали 1,2 млн подписчиков. Для сторонников правых взглядов выделили 25 страниц, которые, правда, были популярнее и привлекли 1,4 млн фолловеров. У адептов левых взглядов исследователи насчитали семь страниц с 689 045 фолловеров.

При этом в докладе не уточняется, почему Россия так усиленно работала с афроамериканской аудиторией. Эффект от этой работы также не оценён, хотя газета отмечает, что в 2016 году впервые за 20 лет было зафиксировано снижение явки афроамериканцев. Издание не отвечает на вопрос, стало ли это результатом работы российских троллей или причина в резких националистических высказываниях Трампа.

The New York Times отмечает, что два новых доклада по российскому вмешательству подтверждают ранние выводы относительно целей кампании РФ: помочь республиканцу Дональду Трампу, помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить и усугубить существующие в американском обществе противоречия.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать доклад Graphika, объяснив это тем, что никакого доклада не видел.

Министерство юстиции США 19 октября обвинило бухгалтера компании «Проект Лахта» Елену Хусянову в попытке вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в этом году. Как утверждает минюст, жительница Петербурга отвечала за покупку рекламы в соцсетях, расходы на работу активистов и прочее в компании, которая якобы имела информационное влияние на аудиторию в США, Евросоюзе и Украине. В обвинении американских властей подчеркивается связь между Хусяновой и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называли владельцем «фабрики троллей» (сам он это отрицал), а в США ему и его сотрудникам уже предъявлено несколько обвинений — в том числе во вмешательстве в выборы президента в 2016 году.

Посольство России в США выдвинутые Вашингтоном обвинения посчитало раскруткой «маховика санкций» и «лозунговой дипломатией».