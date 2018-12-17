США объявили о новых поставках оружия Украине. Киев хочет приобрести комплексы ПВО

Украина сможет приобрести у США дополнительную партию оружия, заявил спецпредставитель Госдепартамента Курт Уолкер. Помощь Киеву объясняется задержанием моряков в Керченском проливе.

О новых поставках оружия спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины заявил 17 декабря в Брюсселе после переговоров с представителями ЕС и НАТО.

«У нас есть возможность продать дополнительное оборудование», – сказал Уолкер на брифинге для журналистов, уточнив, что это вопрос нескольких месяцев.

Украина предпочла бы купить комплексы противовоздушной обороны. Весной 2018 года она приобрела у США противотанковые ракетные комплексы. Вашингтон при сделках ставит условие, чтобы оружие не использовалось на юго-востоке Украины.

По словам Курта Уолкера, ЕС после сегодняшних переговоров может вернуться к теме санкций в отношении России и ввести новые. К незаконности задержания украинских моряков в Керченском проливе склоняются не только американские дипломаты, но и европейские.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в день переговоров ЕС, НАТО, США и Украины заявил, что Киев готовит вооруженную провокацию на границе стран. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предположил, что Лавров сам придумал эту версию.