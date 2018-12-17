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ЖКХ
17.12.2018 19:06
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УФАС нашло нарушения у 20 жилкомсервисов, которые проверяли состояние газового оборудования

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу признало нарушения закона о закупках в действиях 20 районных жилкомсервисов, а также ГУПРЭП «Прогресс» при проведении торгов на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования в домах. Раз за разом городские жилищники выбирали городской же «Ленпромгаз».

Как сообщает УФАС 17декабря, всего ведомство рассмотрело жалобы на 20 закупок, общей стартовой стоимостью на 237 млн рублей. По словам УФАС, жилищники «по надуманным основаниям отклоняли все поступившие заявки, кроме заявки АО «Ленпромгаз». ООО «Эгида», предоставившее все необходимые документы, было отклонено на торгах, организованных ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района», на том основании, что его ИНН не значился в реестре, опубликованном на официальном сайте управления Ростехнадзора по СЗФО, хотя такие требования к участникам закупки не предъявлялись», – приводят антимонопольщики конкретный пример. При этом сам «Ленпромгаз» либо вообще не снижал стартовую цену, либо скидывал менее 0,02% от нее, хотя конкуренты предлагали стоимость услуг на 35% меньше. Если «Ленпромгаз» не подавал заявку на тот или иной конкурс, заказчики отказывали всем.

В итоге Санкт-Петербургское УФАС России предписало пересмотреть итоги 12 закупок. По остальным закупкам заказчикам удалось заключить договор с АО «Ленпромгаз» или отменить итоги конкурсов. В настоящее время рассматривается вопрос о назначении административных штрафов заказчикам-нарушителям.

51% «Ленпромгаза» принадлежит «ПетербургГазу», которым, в свою очередь, на 51% владеет город, а на 49% – «Газпром газораспределение».

Справка:

Общий перечень заказчиков, чьи торги оспаривались в УФАС: ЖКС №2 Адмиралтейского района, ЖКС №1 Выборгского района, ЖКС №2 Выборгского района, ЖКС №1 Василеостровского района, ЖКС №2 Красногвардейского района, ЖКС №3 Красногвардейского района, ЖКС №2 Красносельского района, ЖКС №2 Калининского района, ЖКС Курортного района, ЖКС №1 Московского района, ЖКС №2 Московского района, ЖКС №3 Московского района, ЖКС №1 Невского района, ЖКС №2 Приморского района, ЖКС №1 Пушкинского района, ЖКС №2 Пушкинского района, ЖКС №1 Центрального района, №1 Фрунзенского района, ЖКС №2 Фрунзенского района, ГУПРЭП «Прогресс». Все они принадлежат городу.

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