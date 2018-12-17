Премьер Италии заявил о необходимости снятия санкций с России

Премьер Италии Джузеппе Конте подтвердил свою приверженность тому, что санкции против России нужно не ужесточать, а снимать.

Об этом 17 декабря рассказал РИА Новости глава российского Минпромторга Денис Мантуров по итогам встречи с главой правительства Италии.

"Наши итальянские коллеги, в первую очередь в лице премьер-министра Италии, настроены принципиальным образом на то, чтобы санкции были отменены как можно быстрее", – заявил российский министр.

Он добавил, что поблагодарил Конте "за его такую твердую позицию, которую он продемонстрировал в том числе на заседании Европейского совета" (саммита ЕС). "Его поддержали несколько других европейских стран – это Германия и Франция – в части неужесточения пакета санкций по отношению к России, и господин Конте подтвердил свою приверженность этим подходам, и в будущем для нас позиция Италии очень важна", – сказал Мантуров.

"Если мы говорим о коллегах, с которыми я общаюсь, то практически все без исключения за то, чтобы эти абсурдные санкции как можно быстрее были сняты", – добавил он.

Напомним, антироссийские санкции экономического и финансового характера были введены ЕС вслед за США весной 2014 года после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе и с тех пор неоднократно увеличивались и продлевались. В ответ РФ приняла решение запретить импорт продовольствия из этих стран.