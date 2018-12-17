ДТП на Гороховой с тремя пострадавшими попало на видео. Пешеходам повезло

Видеозапись момента столкновения двух легковых автомобилей в центре Петербурга, в результате которого пострадали два человека, появилась в соцсетях 17 декабря.

В субботу, 15 декабря, около 23:10 на Гороховой улице, 63/2, столкнулись Mazda 3 и Audi A7. От удара «Ауди» откинуло в припаркованный ВАЗ. Госпитализированы были три человека: 44-летний водитель «Мазды» и две его пассажирки, женщины 23 и 26 лет. Все они получили травмы средней степени тяжести.

По одной из версий, водитель «Мазды» при развороте ударил «Ауди». Водитель «Ауди» скрылся, бросив машину, его личность устанавливается, сообщил «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Адмиралтейскому району.

На записи камеры наружного наблюдения, выложенной в группе, видно, как повезло пешеходам. От удара вылетевшего на тротуар автомобиля их спасли считанные секунды.