Городскую автостоянку на Лиговском закроют на сутки

Из-за ремонтных работ с вечера 17 декабря до вечера 18 декабря петербуржцы не смогут парковаться на городской стоянке, расположенной на Лиговском проспекте. Машины предлагается оставлять на Греческой площади и Синопской набережной.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 23:00 сегодняшнего дня в течение суток будет недоступна городская парковка по адресу: Лиговский проспект, уч. 63. Она расположена юго-восточнее дома 10/118, литера А, по Лиговскому.

Вместо парковки на Лиговском автомобилисты могут воспользоваться ближайшими стоянками: на Греческой площади (северо-западнее дома 6 по Лиговскому проспекту) и Синопской набережной (возле дома 30).