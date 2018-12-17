Пётр Порошенко: Без независимой церкви не может быть независимого государства

Президент Пётр Порошенко назвал создание Православной церкви Украины (ПЦУ) завершающим этапом формирования независимой страны.

«Создание Единой Автокефальной Церкви — событие церковное, но это также событие и государственное, сопоставимое с Актом провозглашения государственной независимости [Украины]. Сейчас мы завершаем строительство государства, ибо без независимой церкви не может быть независимого государства», — написал он в Twitter.

Створення Єдиної Автокефальної Церкви – подія церковна, але це також подія і державна. Бо створення Єдиної Церкви точно порівнюється з Актом державної Незалежності. Зараз ми завершуємо будівництво держави, бо без незалежної церкви не може бути незалежної держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 декабря 2018 г.

«Благодарю Бога за великую честь быть причастным к созданию единой церкви», — написал он, подчеркнув, что это событие важное не только для Украины, но и для всего православного мира. «И весь православный мир радуется», — добавил президент Украины.

В понедельник стало известно о том, что Священный Синод УПЦ «отправил в отставку» двух архиереев, которые участвовали в «объединительном соборе». В УПЦ посчитали, что собор был организован «неканоническими, раскольническими структурами».