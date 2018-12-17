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Общество
17.12.2018 18:31
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Пётр Порошенко: Без независимой церкви не может быть независимого государства

Президент Пётр Порошенко назвал создание Православной церкви Украины (ПЦУ) завершающим этапом формирования независимой страны.

«Создание Единой Автокефальной Церкви — событие церковное, но это также событие и государственное, сопоставимое с Актом провозглашения государственной независимости [Украины]. Сейчас мы завершаем строительство государства, ибо без независимой церкви не может быть независимого государства», — написал он в Twitter.

 

 

«Благодарю Бога за великую честь быть причастным к созданию единой церкви», — написал он, подчеркнув, что это событие важное не только для Украины, но и для всего православного мира. «И весь православный мир радуется», — добавил президент Украины.

В понедельник стало известно о том, что Священный Синод УПЦ «отправил в отставку» двух архиереев, которые участвовали в «объединительном соборе». В УПЦ посчитали, что собор был организован «неканоническими, раскольническими структурами».

Справка:

15 декабря в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», избравший главой новой раскольничьей церкви Украины «митрополита» Переяславского и Белоцерковского Епифания. О создании Украинской автокефальной церкви народу объявил президент страны Петр Порошенко. С его слов, томос о церковной автокефалии патриарх Константинопольский Варфоломей намерен вручить ему и Епифанию в Стамбуле 6 января.

На соборе 15 декабря присутствовали два митрополита УПЦ Московского патриархата: Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон. В канонической Украинской православной церкви их появление оценили как становление на путь раскола. Остальные иерархи УПЦ считают собрание неканонических структур недействительным.

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