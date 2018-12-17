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Общество
17.12.2018 18:24
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Cirque Du Soleil: Запашный руководствуется слухами

Цирк Дю Солей ответил на заявления директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного, который накануне в рамках Совета по культуре при президенте РФ пожаловался на проект бизнесмена Михаила Гуцериева в Сколково, который якобы строится под канадских циркачей.

"Нам представляется странным, что, делая заявление на таком высоком уровне, г-н Запашный даже не проверил факты. Вопрос о появлении концертной площадки в Сколково уже поднимался, мы это комментировали, но складывается впечатление, что г-н Запашный не слышит ответы и интерпретирует информацию по своему усмотрению, руководствуясь слухами и домыслами", – сказала "Фонтанке" генеральный директор Cirque Du Soleil в России Наталья Романова.

Представитель канадского цирка напомнила, что Цирк Дю Солей уже 10 лет выступает с Запашными "бок о бок" на спортивных объектах на территории комплекса "Лужники":

"Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций. Цирк дю Солей продолжит выступать там, где это технически возможно, коммерчески целесообразно".

При этом Наталья Романова подтвердила, что Цирк дю Солей плотно сотрудничает с застройщиком из структур Михаила Гуцериева.

"На этапе строительства нового объекта Цирк дю Солей предоставил подробное ТЗ и свои комментарии, что мы делаем регулярно при строительстве крупных площадок, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий", – пояснила руководитель цирка.

Что касается "переманивания кадров", о котором сказал Эдгард Запашный, то, по словам гендиректора Cirque Du Soleil в России, "процесс оформления трудовых отношений артистов согласовывается с текущим работодателем кандидата". "Если у человека нет контракта, то он вправе принять решение о том, где ему интересно работать", – уточнила Наталья Романова и добавила, что заявления коллеги из Большого московского цирка о том, что в канадском цирке половина россиян, не соответствует действительности.

"Не более 25% – русскоговорящие. Речь идет не только о России, но и об артистах и спортсменах с постсоветского пространства. Цирк дю Солей говорит сегодня на 25 языках и представляет более 50 стран мира. Мультикультурализм – часть нашего ДНК", – уточнила Романова.

Комментировать возможные причины громких заявления Запашного гендиректор Cirque Du Soleil в России не стала.

Ранее структуры Михаила Гуцериева, которые реализуют проект в "Сколково", также указали на некомпетентность претензий Эдгарда Запашного.

Владимир Путин после выступления Запашного пообещал разобраться в ситуации. «Моя позиция очень близка к вашей», – сказал он в диалоге с директором московского цирка.

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