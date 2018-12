Трамп раскритиковал ФРС из-за планов по повышению процентной ставки

Президент США Дольнад Трамп раскритиковал американскую Федеральную резервную систему, которая рассматривает возможность повышения процентной ставки.

«Невероятно, что при очень сильном долларе, фактическом отсутствии инфляции, при том, что мир вокруг нас рушится, Париж в огне и Китай ослабляется, ФРС рассматривает возможность еще одного повышения процентной ставки. Прими победу!» — написал Трамп на своей странице в Twitter 17 декабря.

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!