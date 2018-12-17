«Эталон ЛенСпецСМУ» отмечена наградой на конкурсе «Доверие потребителя»

ГК «Эталон»

14 декабря 2018 года состоялась торжественная церемония награждения победителей XI независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя».

В рамках церемонии компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») была отмечена специальной наградой конкурса «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

В этом году «Эталон ЛенСпецСМУ» завершило строительство двух детских садов в составе жилых комплексов «Самоцветы» и «Московские ворота». В квартале «Галактика» запроектированы сразу несколько школ и детских садов, а рядом с «Домом на Космонавтов» Компания построит новую школу.

«Вот уже более 30 лет наша Компания строит не просто дома, во всех наших объектах мы стараемся создавать комфортную жилую среду для новоселов: мы строим школы и детские сады, в наших жилых комплексах открываются кабинеты врача общей практики. Мы всегда уделяем особое внимание вопросам социальной инфраструктуры. Без этого, как нам кажется, сложно представить успешно работающую строительную компанию», – отметил Сергей Титаренко, исполнительный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

В этом году в церемонии награждения победителей конкурса «Доверие потребителя» приняли участие около 150 гостей – представители власти, общественных объединений и организаций, руководители девелоперских компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ипотечных банков, риэлторских агентств, средств массовой информации.

Справка о ГК «Эталон»