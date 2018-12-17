Пенсионерка тяжело пострадала в ДТП в Купчино у ног Деда Мороза

Серьёзное ДТП произошло 17 декабря около 15:25 на пересечении улиц Фучика и Бухарестской, где установлена фигура Деда Мороза, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, столкнулись «Фольксваген Джетта» под управлением 59-летнего мужчины и «Вольво ХС90» с 44-летним мужчиной за рулём. Тяжёлые травмы получила 63-летняя пассажирка «Фольксвагена».

«Две легковушки не поделили дорогу, в результате чего можно протиснуться только справа малогабаритным легковушкам или слева через двойную сплошную, общественный транспорт стоит, так как не проехать», – рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «17:58, до сих пор мешают проезду», – уточняют в группе.

К настоящему времени, по данным «Яндекс.Карт», затор наблюдается только на улице Фучика.