Во Львове начали снос Монумента Славы павшим советским воинам

Во Львове 17 декабря приступили к демонтажу тридцатиметровой конструкции гранитного пилона Монумента Славы, установленного в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил местный портал Zaxid.net.

"Демонтировать сразу всю стелу Монумента Славы не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разрушать постепенно", – пишет издание, указывая на то, что Стела якобы была признана аварийной. По данным издания, демонтаж обойдется местному бюджету почти в 300 тыс. гривен (около $20 тыс.) и его планируют завершить до конца текущего года.

Как отмечает издание, отдельные элементы стелы после демонтажа предлагают передать во львовский музей "Территория террора".

Монумент Славы во Львове состоит из трех элементов – тридцатиметрового пилона, облицованного гранитом, бронзовой центральной скульптурной группы из фигур советского воина и "Родины-матери", а также массивной гранитной стелы с большими рельефами из кованой меди. Он был открыт в 1970 году.

Рабочую группу по возможному демонтажу Монумента Славы городские власти создали еще в 2017 году. Однако позднее выяснилось, что согласно закону "о декоммунизации" этот мемориал не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному демонтажу. Тогда мэрия Львова постановила, что конструкция Монумента Славы находится в аварийном состоянии и его необходимо демонтировать.

Монумент Славы во Львове не раз становился объектом нападок местных радикалов, которые требовали снести памятник