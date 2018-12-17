«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы из Пулково на период зимних каникул

Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»

В новогодние праздники авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнит рейсы более чем в 20 городов из аэропорта Санкт-Петербурга: в Калининград, Сочи, Москву, Иркутск, Симферополь, Читу, Екатеринбург, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне и другие.

На российских направлениях введены дополнительные рейсы на период новогодних праздников.

В «Уральских авиалиниях» есть возможность сэкономить: достаточно зарегистрироваться в программе «Крылья» на сайте авиакомпании и вы будете в курсе всех закрытых акций и распродаж, а также получать персональные промокоды на скидки, которые доступны только участникам программы «Крылья».

Новичкам дается приветственный бонус в 500 рублей, который можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Приветственные и накопленные бонусы суммируются со скидками по распродаже и другими акциями. Один бонус «Крылья» равен одному рублю РФ.

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Справка:

«Уральские авиалинии» входят в пятерку лидирующих авиаперевозчиков Пулково по объему пассажиропотока. За десять месяцев 2018 года авиакомпания обслужила в воздушной гавани Санкт-Петербурга 858 тыс. человек, на 19% превысив показатель за аналогичный период 2017 года.