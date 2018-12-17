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Спорт
17.12.2018 18:14
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«Фенербахче»: «Зенит» ждут в Стамбуле старые знакомые

В понедельник в штаб-квартире УЕФА, расположенной в швейцарском Ньоне, состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В соперники петербургскому «Зениту» достался турецкий клуб «Фенербахче». Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает самое главное о команде из Стамбула.

«Фенербахче»: «Зенит» ждут в Стамбуле старые знакомые

Лига Европы по футболу, 1/16 финала, 2016 год//Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

«Фенербахче» был основан в 1907 году в атмосфере тайны: по законам султана Абдул-Хамида II, футбол находился под запретом. Однако в начале 20-го века популярность английской игры с мячом набирала обороты по всей Европе с такой силой, что уже через год запрет был снят и футболисты перешли в легальное поле. «Фенербахче» вступил в турецкую лигу в 1909 году, тогда же были выбраны желто-синие цвета, в которых стамбульцы выступают по сей день (желтый символизирует зависть конкурентов, синий — благородство).

На момент, когда жеребьевка определила «Фенербахче» встречу с «Зенитом», клуб находился в своем чемпионате на 17-м месте из 18, но имел игру в запасе. В прошлом сезоне стамбульцы заняли второе место, всего на 3 очка уступив соседям из «Галатасарая». Именно «Галатасарай» выигрывал золотые медали больше всех в истории турецкой лиги: 21 раз. «Фенербахче» второй — 19, на третьем месте «Бешикташ», еще один клуб из так называемой большой стамбульской тройки (15 чемпионств). «Фенербахче» принадлежит самая длинная беспроигрышная серия — 48 матчей подряд. Согласно апокрифу, создатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк был болельщиком «Фенербахче», впрочем, стамбульские болельщики «Бешикташа» и «Галатасарая» утверждают то же самое про свои клубы. 

В новейшей истории стамбульского клуба хватало тренеров с именем. В начале 21-го века в «Фенербахче» пытался перезапустить карьеру Кристофер Даум, дисквалифицированный незадолго до того в Германии за употребление любимого порошка Диего Марадоны. Даума сменил бразилец Зико, который довел турков до ¼ Лиги чемпионов — до сих пор это высшее достижение «Фенербахче» на европейской арене. Даже Дик Адвокат умудрился один год поработать в Стамбуле. 

Надпись «Добро пожаловать в ад» украшала стадион другого стамбульского клуба, «Галатасарая», но в целом данный тезис в одинаковой степени относится ко всем турецким футбольным коллективам. Стамбульские болельщики — одни из самых горячих в Европе. В 2011 году местная федерация футбола даже закрыла мужчинам – болельщикам «Фенербахче» вход на домашний стадион из-за беспорядков на трибунах, и на следующую игру пришло 40 тысяч женщин и детей. В том же году на матче «Фенербахче» – «Галатасарай» был зафиксирован мировой рекорд по уровню шумовой поддержки на спортивных соревнованиях: уровень громкости достигал отметки почти 132 децибела. 

Благодаря прошлогоднему серебру «Фенербахче» попал в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, но уступил по сумме двух матчей португальскому «Бенфике» и оказался в группе Лиги Европы. В квартете с «Динамо» (Загреб), «Спартак» (Трнава) и бельгийским «Андерлехтом» турки с 7 очками заняли второе место и попали в евровесну.

«Фенербахче» в настоящий момент — типичный турецкий футбольный клуб, состоящий из молодых турецких и опытных европейских игроков. В первую очередь есть смысл отметить центральных защитников: словак Мартин Шкртэл когда-то выигрывал с «Зенитом» золото-2007, Роман Нойштедтер сейчас активно выступает за сборную России. В составе команды Эрсуна Янала есть ребята, хорошо знающие «Зенит». В 2008 году «Зенит» прошел «Олимпик» Марсель, в составе которого на поле выходили нынешние футболисты «Фенербахче» Андре Айю и Матье Вальбуэна. Вальбуэна вообще мог оказаться в рядах «Зенита», но выбрал в итоге московское «Динамо», в котором провел 29 матчей. Маурисио Исла в 2009 году обыгрывал «Зенит» в составе «Удинезе».

Сергей Семак так прокомментировал жребий: «Нам достался действительно серьезный соперник. Всех может ввести в заблуждение турнирное положение в чемпионате. Однако если посмотреть на состав, то можно будет понять, что там собраны серьезные футболисты. В Турции играть всегда тяжело. Могло быть хуже, могло быть и лучше. Всегда лучше играть первый матч на выезде, чтобы можно было поправить результат во втором матче. Плюс всегда можно сыграть по результату первой встречи. Подготовка уже спланирована, и мы проведем ее так, чтобы нам было комфортно играть. 

Первый матч состоится 12 февраля 2019 года на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу», который располагается в азиатской части Стамбула, в центре района Кадыкёй. Ответный — 21 февраля на «Газпром-Арене». 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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