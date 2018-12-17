«Мегафон» больше не должен почти 9 млн рублей за использование Ждуна в своей рекламе. «Си Ди Лэнд» простила компании обиду

Компании «Си Ди Лэнд» и «Мегафон» примирились и перестали делить Ждуна. Девятый арбитражный суд Москвы отменил предыдущее решение по делу, прекратил производство и утвердил мировое соглашение. Информация об этом появилась 17 декабря в картотеке арбитражных дел.

Тяжба началась в сентябре 2017 года и длилась почти год и три месяца. Компания «Си Ди Лэнд», владеющая правами на образ Ждуна в России, подала иск на «Мегафон» из-за того, что мобильный оператор использовал выдуманное существо в своей рекламе. Правообладатели требовали от «Мегафона» 10 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в августе 2018 года частично утвердил требования заявителя и постановил взыскать с оператора 8,6 миллиона.

«Мегафон» тогда с решением суда не согласился и заявил, что будет его обжаловать.

В 2017 году CD Land подавала иски к интернет-магазину Ozon.ru и хоккейному клубу «Спартак», а также еще нескольким физическим и юридическим лицам. В общей сложности компания планировала отсудить более 30 млн рублей.

Голландская художница Маргрит ван Брифорт создала скульптуру, изображающую текучее и аморфное ждущее существо под названием Homunculus Loxodontus, весной 2016 года. Ее работу назвали Ждуном и превратили в суперпопулярный мем. В июле CD Land выкупила права на Ждуна для использования в производстве товаров и рекламе на территории России и стран СНГ.