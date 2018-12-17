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СК считает, что размер взяток при строительстве «Крестов» составил 3,2%. Из дела гендиректора «Петроинвеста» исчез эпизод на 110 млн рублей

Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела гендиректора компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова. В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в даче взяток на общую сумму 388 млн рублей и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает ГСУ СК Петербурга 17 декабря, Хамхоков в течение пяти лет, с 2010-го по 2015-й, передавал взятки тогдашнему замначальника регионального ГУ ФСИН Сергею Мойсеенко за общее покровительство «Петроинвесту».

«Мойсеенко давал указания подчиненным подписывать акты выполненных работ без задержек, оплачивать их и выдавать авансы в максимальном размере», – добавляют в ГСУ СК.

В 2014 году Хамхоков, по версии следствия, подписал акт с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах на 40 млн рублей. Этот эпизод квалифицирован по статье 201 УК «Злоупотребление полномочиями».

Дело бизнесмена в суд еще не направлено. Он заключил сделку со следствием, признав вину. Возможно, поэтому из эпизодов Хамхокова исчезла предполагаемая дача взятки 110 млн рублей бывшему замдиректора ФСИН Николаю Баринову. Ранее следствие уверенно заявляло fontanka.ru/2017/11/02/095/, что предприниматель подкупал высокопоставленного сотрудника с 2007 по 2012 год.

«Петроинвест» выступал в качестве генсубподрядчика строительства «Крестов» в Колпино – крупнейшего в Европе следственного изолятора. Он обошелся бюджету в 12 млрд рублей. Размер вмененных Хамхокову взяток составил, таким образом, 3,2 процента от общей суммы контракта.

Сергея Мойсеенко обвиняют в организации убийства своего подчиненного Николая Чернова. Ленинградский областной суд вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков.

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