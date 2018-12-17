Украинский премьер ответил главе МИД РФ о готовящейся военной провокации

Озвученная министром иностранных дел России Сергеем Лавровым информация о подготовке Украиной провокации на границе с Россией является выдумкой.

С таким заявлением 17 декабря выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

«Первая моя реакция — он сам все придумал, затем вышел сам и озвучил», — поделился своими впечатлениями Гройсман. По его мнению, этот «абсолютно неадекватный план» не может быть реализован, поскольку «Украина никогда нигде не создавала никаких прецедентов по поводу провокаций».

Затронул премьер и тему инцидента, произошедшего в Керченском проливе 25 ноября. «То, что случилось в Азовском море, не является провокацией. Это совершенно грубое нападение Вооруженных сил Российской Федерации под их государственным флагом против нашего суверенного государства, против украинского флота, против украинских моряков», — указал Гройсман.

Он подчеркнул, что «вопрос заключается в том, что именно украинские военные сегодня находятся как военнопленные у них за решеткой».

«Я думаю, что это очередная попытка Российской Федерации оправдать свою дикость и нескрываемую военную агрессию. Я бы посоветовал министру сделать все зависящее от него в пределах его возможностей, чтобы украинские моряки были освобождены, а Вооруженные силы Российской Федерации и боевики, которые находятся сегодня на территории Украины, вернулись домой», — добавил украинский премьер.

Ранее в понедельник министр иностранных дел РФ рассказал о возможной провокации Украины, к которой Россия готова. «Информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», – сказал Лавров. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что Россия готова дать отпор. «Мало не покажется», – пообещал Лавров.

Чуть ранее глава российского МИД пообещал, что войны с украинским режимом не будет.