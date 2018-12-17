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17.12.2018 17:30
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Личный кабинет покупателя: преимущества и возможности

Мы привыкли покупать вещи и еду, оплачивать счета, заказывать такси и делать многое другое онлайн. «Петербургская Недвижимость» в тренде и запустила на своем сайте личный кабинет для клиентов с разными функциями: рассказываем, как им пользоваться и почему он удобен.

Личный кабинет покупателя: преимущества и возможности

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Как завести личный кабинет

  1. Зайдите на сайт spbrealty.ru и нажмите на ссылку «Личный кабинет» в правом верхнем углу.
  2. Нажмите кнопку «зарегистрироваться» и введите мобильный номер, e-mail и ФИО.
  3. Теперь вы можете видеть планировки и цены, бронировать квартиры, подавать заявки на ипотеку, оплачивать и возвращать залоги.

Бронирование квартиры

  1. Если вы заходите на сайт через личный кабинет, вам становятся видны все доступные квартиры, а также актуальные цены и планировки. Вы можете выбрать понравившийся вариант и забронировать его.
  2. Настройте фильтры для поиска квартиры: район или станцию метро, количество комнат, минимальный метраж и максимальную стоимость.
  3. Нажмите кнопку «в корзину», а затем, в открывшемся диалоговом окне, «перейти в корзину».
  4. В корзине нажмите кнопку «забронировать».
  5. Для подтверждения заказа с вами свяжется менеджер «Петербургской Недвижимости».

Оплата и возврат залога

После бронирования квартиры необходимо внести залог – это можно сделать онлайн с помощью банковской карты.

Кроме того, через личный кабинет вы также можете вернуть залог после подписания договора и внесения первого платежа: деньги поступят на вашу карту в течение двух недель.  

Заявка на ипотеку

В ноябре в личном кабинете появилась новая функция – теперь подать заявку на ипотеку можно не выходя из дома. Для этого достаточно ввести личные и паспортные данные, информацию о вашей работе и сумму кредита, который вы хотите получить. Единая анкета «Петербургской Недвижимости» соответствует требованиям всех банков-партнеров. Заявка будет отправлена сразу в несколько банков: процент одобрений будет выше, и вы сможете выбрать наиболее подходящее предложение.

Корректность заполнения анкеты проверит менеджер «Петербургской Недвижимости». Если у вас возникнут вопросы по заполнению, вы всегда можете задать их нашим специалистам по телефону 33-55555.

Статус заявки можно будет отслеживать в личном кабинете, а также из уведомлений по СМС и электронной почте.

Переуступка и взаимозачет

Для тех, кто уже является дольщиком, разработан удобный сервис – возможность выставить квартиру на переуступку и обменять ее по «взаимозачету». В первом случае можно продать квартиру до ввода дома в эксплуатацию, во втором – обменять текущую недвижимость на новую.

Сделать это просто:

  • зайти в раздел «мои квартиры»;
  • нажать кнопку «выставить на продажу» или «взаимозачет»;
  • ввести данные о недвижимости, в том числе, цену, за которую вы хотите ее продать;
  • для подтверждения с вами свяжется наш менеджер.

В личном кабинете все этапы сделки также будут доступны в режиме онлайн.

У вас остались вопросы по работе личного кабинета? Просто позвоните нам 33-55555.

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