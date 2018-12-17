Бизнес-трибуна
Личный кабинет покупателя: преимущества и возможности
Мы привыкли покупать вещи и еду, оплачивать счета, заказывать такси и делать многое другое онлайн. «Петербургская Недвижимость» в тренде и запустила на своем сайте личный кабинет для клиентов с разными функциями: рассказываем, как им пользоваться и почему он удобен.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
Как завести личный кабинет
- Зайдите на сайт spbrealty.ru и нажмите на ссылку «Личный кабинет» в правом верхнем углу.
- Нажмите кнопку «зарегистрироваться» и введите мобильный номер, e-mail и ФИО.
- Теперь вы можете видеть планировки и цены, бронировать квартиры, подавать заявки на ипотеку, оплачивать и возвращать залоги.
Бронирование квартиры
- Если вы заходите на сайт через личный кабинет, вам становятся видны все доступные квартиры, а также актуальные цены и планировки. Вы можете выбрать понравившийся вариант и забронировать его.
- Настройте фильтры для поиска квартиры: район или станцию метро, количество комнат, минимальный метраж и максимальную стоимость.
- Нажмите кнопку «в корзину», а затем, в открывшемся диалоговом окне, «перейти в корзину».
- В корзине нажмите кнопку «забронировать».
- Для подтверждения заказа с вами свяжется менеджер «Петербургской Недвижимости».
Оплата и возврат залога
После бронирования квартиры необходимо внести залог – это можно сделать онлайн с помощью банковской карты.
Кроме того, через личный кабинет вы также можете вернуть залог после подписания договора и внесения первого платежа: деньги поступят на вашу карту в течение двух недель.
Заявка на ипотеку
В ноябре в личном кабинете появилась новая функция – теперь подать заявку на ипотеку можно не выходя из дома. Для этого достаточно ввести личные и паспортные данные, информацию о вашей работе и сумму кредита, который вы хотите получить. Единая анкета «Петербургской Недвижимости» соответствует требованиям всех банков-партнеров. Заявка будет отправлена сразу в несколько банков: процент одобрений будет выше, и вы сможете выбрать наиболее подходящее предложение.
Корректность заполнения анкеты проверит менеджер «Петербургской Недвижимости». Если у вас возникнут вопросы по заполнению, вы всегда можете задать их нашим специалистам по телефону 33-55555.
Статус заявки можно будет отслеживать в личном кабинете, а также из уведомлений по СМС и электронной почте.
Переуступка и взаимозачет
Для тех, кто уже является дольщиком, разработан удобный сервис – возможность выставить квартиру на переуступку и обменять ее по «взаимозачету». В первом случае можно продать квартиру до ввода дома в эксплуатацию, во втором – обменять текущую недвижимость на новую.
Сделать это просто:
- зайти в раздел «мои квартиры»;
- нажать кнопку «выставить на продажу» или «взаимозачет»;
- ввести данные о недвижимости, в том числе, цену, за которую вы хотите ее продать;
- для подтверждения с вами свяжется наш менеджер.
В личном кабинете все этапы сделки также будут доступны в режиме онлайн.
У вас остались вопросы по работе личного кабинета? Просто позвоните нам 33-55555.
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