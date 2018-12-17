Толерантность приходит в автогонки: дамы протестировали трассу «Формулы E»

В рамках инициативы FIA «Женщины в автоспорте» девять женщин приняли участие в тесте «Формулы E», сообщает Jalopnik.

Это был первый тест нового сезона, и все 11 команд «Формулы E» участвовали в заездах на трассе Эд-Диръия в Саудовской Аравии. Самое быстрое время дня показал Сэм Берд из Virgin Racing — 1: 09.668. Лучшей из гонщиц стала опытная Симона де Сильвестро, показавшая десятый результат со временем на круге 1: 12.048. Де Сильвестро уже участвовала в гонках «электрической формулы» за команду Andretti Autosport и даже стала первой женщиной, заработавшей в этих соревнованиях очки.

Девушек-гонщиц «распределили» по разным командам по жребию. Кармен Джорда тестировала с Nissan e.dams, Пиппа Манн провела тест за рулем болида команды Dragon Racing, а Татьяна Кальдерон работала с Techeetah. Джейми Чедвик не очень повезло с проблемами с батареями, но все равно она честно откатала свои круги в команде NIO. Бейтске Виссер оказалась в команде BMW, чемпионе прошлого сезона . Кэтрин Ледж проверила болид команды Mahindra, Керри Шрайнер управляла HWA. Амна Аль-Кубаиси провела утреннюю сессию с Virgin Racing, но задела задним колесом барьер, из-за чего тестовый заезд пришлось прервать.

Притом, что все женщины выглядели достойно, Jalopnik выражает сомнение в том, что кто-либо из них получит место в кокпите гоночной машины в следующем сезоне — так уж пока устроен автоспорт. Даже несмотря на то, что в последнее время появляется все больше женщин в автоспорте, элитные «формулы» и заводские команды предпочитают гонщиков-мужчин. Более того, сами женщины весьма неоднозначно воспринимают попытки любой ценой добиться того, чтобы женщины-пилоты участвовали в «формулах» пусть даже «для галочки», для внешней толерантности. Гонщицы хотят бороться на трассе с мужчинами на равных, а не в щадящем режиме тест-пилота или в специально для женщин созданных соревнованиях Formula W.