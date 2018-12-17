В ларьках не наливать. Смольный под новый год начал сносить торговые павильоны, торгующие спиртным

Ближе к теплому времени года под ковш экскаватора могут попасть и летние кафе, которые из-за пробела в законодательстве массово нарушают требования продажи алкоголя.

фото: комитет по контролю за имуществом

О том, что Смольный вознамерился положить конец нелегальной торговле алкоголем в нестационарных торговых павильонах, «Фонтанке» рассказали в комитете имущественных отношений. Предприниматели, которые до этого уходили от ответственности, теперь рискуют лишиться своего места.

Первый такой объект — магазин «Продукты» на проспекте Маршала Блюхера, 57, — комитет по контролю за имуществом демонтировал 17 декабря. Месяцем ранее КИО расторг договор с его владельцем ИП Садайкиным М.А. из-за отсутствия лицензии, но предприниматель добровольно освободить участок отказался. С еще 20 павильонами и киосками – нестационарными торговыми объектами (НТО) по той же причине Смольный разорвет отношения в ближайшее время.

На этом чиновники останавливаться не намерены, заверили «Фонтанку». Комитет по контролю за имуществом в ходе своих проверок обнаружил в общей сложности более 150 нестационарных точек, которые торгуют алкоголем, хотя по закону не имеют на это права. Материалы переданы в КИО и МВД.

Запрет на продажу спиртного в нестационарных торговых объектах установлен федеральным законодательством (№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта»). Как пояснили в КИО, Смольный получил право прекращать отношения с владельцами торговой точки, допустившей такое нарушение, без суда еще в 2015 году. Этой возможностью он пользовался редко, расторжения не носили систематического характера.

Причина в отсутствии налаженного взаимодействия между органами власти. Проверять, выполняет ли бизнес правила продажи алкоголя, могут комитет по развитию предпринимательства, Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование и полиция. Но, как пояснили в КИО, составленные ими протоколы о привлечении к административной ответственности зачастую не позволяли комитету выселить недобросовестного арендатора. К примеру, адрес был указан иначе, чем в договоре, или отсутствовала дата вступления в силу. «Были случаи, когда суд не принимал наши доказательства», – прокомментировали в ведомстве.

Над решением проблемы в последние годы работала Межведомственная комиссия

по государственному регулированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, которую возглавляет вице-губернатор Сергей Мовчан. Ее участники договорились, что все постановления о привлечении к ответственности, которые выписывают контролирующие органы, теперь проверяет Центр организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (ЦОПАЗ). «В итоге удалось выстроить межведомственное взаимодействие так, чтобы у нас были необходимые документы», – пояснили в КИО.

Проблема нелегальной торговли алкоголем действительно масштабна, считает генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», эксперт профильной комиссии Законодательного собрания Петербурга Максим Черниговский. Так, ежегодно правоохранительные органы Северной столицы изымают из оборота 100 тысяч декалитров алкоголя. Это приблизительно 5 млн бутылок водки, а если пересчитывать в вино и пиво — и того больше. Но это капля в море: в среднем на одного жителя Северной столицы приходится на порядок больше, 2 – 2,5 литра нелегального крепкого алкоголя. Продажа ведется в основном через Интернет и на рынках, говорит эксперт.

А вот какой вклад в этот оборот вносят НТО, определить сложно: поскольку у них не может быть лицензий, то и плановых проверок не проходит. Контролирующие органы могут нагрянуть только при обращении граждан.

Санкции тоже не останавливали недобросовестных предпринимателей. В соответствии с КоАП, торговля алкоголем без лицензии грозит должностным лицам штрафом от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, а предприятия могут лишиться до 20% выручки. Но зачастую владельцы нестационарной торговой точки уходят от ответственности — просто меняя юрлицо-субарендатора, говорит Максим Черниговский.

Теперь ответственность будет нести и тот, кто арендует землю у города. Тем более что к выявлению нарушений подключился комитет по контролю за имуществом. Как пояснили в ведомстве, в ходе проверок соблюдения земельного законодательства чиновники фиксируют, чем на самом деле занимается торговая точка. Если оказывается, что НТО торгует алкоголем, информация направляется в КИО и МВД.

Комитет по потребительскому рынку, который выдает лицензии на торговлю алкоголем, утверждает, что тоже усилил контроль за оборотом спиртного. В 2018 году ведомство составило 301 протокол об административных правонарушениях в сфере розничной продажи алкогольной продукции, что на 47 больше, чем в 2017-м. Сколько из них коснулись НТО, в КРППР не сообщили, но отметили, что направили в КИО 24 материала для рассмотрения вопросов расторжения договоров аренды земельных участков и объектов нежилого фонда».

От усердия чиновников может пострадать добросовестный бизнес, считают в Союзе малых предприятий. «Проблема нелегальной торговли алкоголем в НТО есть, но она не носит массового характера», – говорит исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Всего в Петербурге работает около 9 тысяч нестационарных торговых точек, таким образом, 150 нарушений, которые выявил ККИ, – это не так уж много.

Зато активизация борьбы с нелегальной торговлей спиртным может оставить Петербург без летних кафе. Они тоже считаются нестационарными торговыми объектами, но в отличие от обычных ларьков и магазинов могут торговать алкоголем не крепче 16,5% градусов. Сейчас большинство рестораторов, которые имеют сезонные веранды, игнорируют это требование: мало кто будет просить своих клиентов, заказавших крепкий алкоголь на террасе, переместиться в внутрь заведения или станет отказывать в продаже, если там нет мест. «Так можно выходить на Невский проспект и сносить всех подряд», – пояснил Владимир Меньшиков.

«Если летнее кафе будет уличено в нарушении правил продажи алкоголя, мы будем действовать по общему правилу — расторгать договор и передавать материалы ККИ [для последующего сноса]», – подтвердили в КИО.

Единственный выход из сложившейся ситуации – разрешить летним кафе продавать тот же набор алкоголя, что и основное заведение. Союз малых предприятий уже заручился обещанием комитета по развитию потребительского рынка выйти с такой инициативой к федеральным властям. Но удастся ли внести поправки до начала летнего сезона, пока не понятно.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»