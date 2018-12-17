Банк «Санкт-Петербург» в пятый раз победил в конкурсе «Доверие потребителя»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

14 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей XI ежегодного независимого конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя».

Церемония началась с вручения призов «За личный вклад в развитие рынка недвижимости Санкт-Петербурга». Оргкомитет конкурса решил ежегодно отмечать специальными призами тех руководителей, которые своим профессиональным мастерством, организаторским талантом, активной жизненной позицией внесли существенный вклад в создание прозрачного и открытого рынка недвижимости в городе. Лауреатом этого приза в 2018 году стал председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

А Банк «Санкт-Петербург» в пятый раз за историю конкурса и в третий раз подряд стал победителем «Доверия потребителя» в номинации «Банк, работающий с ипотекой, пользующийся наибольшим доверием потребителей рынка недвижимости Санкт-Петербурга».

Ежегодный независимый конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости учрежден в 2008 году и проводится в 11 раз по инициативе Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области – общественной некоммерческой организации, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости. "Доверие потребителя» проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области и является единственным на рынке недвижимости Санкт-Петербурга конкурсом, где в выборе победителей принимают участие сами потребители посредством интернет- и интерактивного голосования.

"Как и в прошлые годы, банк стал лучшим благодаря высокому качеству сервиса, слаженной и высококвалифицированной работе ипотечной команды, а также широкому продуктовому предложению, которое дополнилось активно развивающимся в этом году направлением эскроу. Мы единственный банк, который активно работает с этим продуктом на вторичном рынке в РФ, а также один из первых, кто открыл такие счета на первичном рынке", – говорит директор дирекции кредитного и депозитного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.