В Финляндии спасли провалившегося под лёд лося. Помощь вызвали охотники

В общине Ваала в Финляндии прошла необычная операция по спасению провалившегося под лёд лося. Видео опубликовало в «Фейсбуке» подразделение спасательной службы по региону Кайнуу.

Сохатого загнала на лёд охотничья собака, уточняет Yle. В результате в воду провалились оба. Пёс выбрался самостоятельно, а вот лось мог погибнуть, и спасателей вызвали сами охотники. Чтобы высвободить животное из ледяного плена, ему пропилили дорогу до берега.

Сохатый принял помощь и убежал в лес, почувствовав под ногами твёрдую почву.