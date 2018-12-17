Грачья Погосян хочет построить часовню напротив Пискаревского кладбища. Благотворитель планирует показать проект Смольному до конца года

Бизнесмен и меценат Грачья Погосян выступил с идеей строительства часовни с колокольней напротив Пискаревского мемориального кладбища. Направить проект в администрацию Петербурга он планирует до Нового года.

«Если получим поддержку Смольного, хотелось бы, чтобы к 75-летию (полного освобождения Ленинграда от блокады) это место освятили, а общественность познакомилась с будущим проектом», – рассказал благотворитель 17 декабря «Фонтанке».

По его словам, в 2012 году он уже предлагал проект строительства часовни напротив Пискаревского кладбища, но тогда его не одобрили градостроители. С тех пор эскиз претерпел изменения.

Благотворитель подчеркнул, что идея получила благословение митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия, а также одобрение блокадников.

Расположить будущую часовню с колокольней Погосян предлагает напротив кладбища за проспектом Непокоренных. Венчать 72-метровое сооружение может смотровая площадка, на нижнем ярусе автор идеи предлагает организовать музей с мультимедийным залом.

Если проект будет согласован с властями, меценат планирует создать совет, который будет следить за ходом строительства часовни. В наблюдательный орган могут войти представители порядка 10 – 12 различных организаций, от жителей блокадного Ленинграда до прокуратуры и администрации города.