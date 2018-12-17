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17.12.2018 17:05
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Школьники строительных классов узнали о свойствах и особенностях дорожного покрытия

Испытательную лабораторию Управления контроля качества и внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» посетили в конце прошлой недели ученики строительных классов трех петербургских школ.

Школьники строительных классов узнали о свойствах и особенностях дорожного покрытия

фото предоставлено СРО А "Объединение строителей СПб"

Лаборатория является подведомственным подразделением городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и выступает заказчиком по строительству объектов капитального строительства – развязок, мостов и тоннелей, объектов реконструкции капитального ремонта, метрополитена.

Начальник Управления Андрей Дёмин рассказал учащимся о применении дорожных покрытий в строительстве, о материалах, составляющих их, и о том, как проходят испытания, которые проводит лаборатория.

«Мы проверяем качество не только асфальтобетона, но и его составляющих, – отметил эксперт. – Проверяем дорожное покрытие на устойчивость к деформациям. И хочу подчеркнуть, что наш асфальтобетон фактически ничем не отличается от европейских аналогов». Школьникам показали оборудование и приборы, которые используются в лаборатории, объяснили принцип их работы. «Зимой основной износ дорожного покрытия идет от шипованной резины, – констатировал г-н Демин. – При определенных нагрузках автомобильное колесо с шипами действует на асфальт как фреза. Наше оборудование позволяет проверить, как ведет себя то или иное дорожное покрытие при разных нагрузках, выявить некачественные образцы». 

Андрей Дёмин упомянул об инновационных материалах, используемых при строительстве и ремонте петербургских дорог, которые, например, позволяют укладывать асфальт при температуре до -10 градусов. Кроме того, он рассказал о применении композитных материалов, а также о том, что на одной из трасс уже эксплуатируется участок с шумопоглощающим асфальтом. Экспертами проверяется, насколько долговечным и эффективным является такое покрытие.

Кроме того, старшеклассники увидели оборудование, позволяющее изучать и прогнозировать свойства асфальтобетонных покрытий после 3-7 лет эксплуатации. «Применять один вид асфальта одинаково на всех дорогах нерационально», – заинтриговал учащихся начальник Управления и пояснил, что по одним магистралям движутся тяжелые грузовые автомобили, по другим легковые, а по третьим – ходят пешеходы. В зависимости от этих задач и от возлагаемых на дороги нагрузок состав асфальтобетонной смеси тоже не должен быть одинаковым. «Данная установка позволяет проверить, как при разных условиях эксплуатации и разных составах ведет себя дорожное покрытие», – продолжил эксперт. 

Будущие студенты задали эксперту немало вопросов, а в конце экскурсии поблагодарили за интересный рассказ.

Напомним, что в 2014 году «Объединение строителей СПб» при поддержке координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу инициировало проект «Из школы – в профессию», целью которого являлось привлечение молодежи к освоению строительных специальностей, повышение престижа профессии «строитель», расширение общего и профессионального кругозора выпускников школ, привлечение их к практической деятельности. На базе школы №109 Приморского района был создан специализированный класс с курсом элективных профессионально-ориентированных уроков по теме «Строительство». В течение учебного года в рамках специализированной программы для учащихся строительного класса были организованы ознакомительные экскурсии в профильные учебные заведения города, выезды на предприятия строительной отрасли. Команда специализированного класса регулярно участвовала во Всероссийском конкурсе «Макаронный строитель». Помимо этого, школьники принимали участие в программе СПбГАСУ «Стань студентом на один день». С 1 сентября прошлого года в рамках проекта «Из школы – в профессию» в Санкт-Петербурге уже шесть специализированных строительных классов в средних школах.

 

 

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