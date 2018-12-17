«Метрострой» уперся в «Горный». Смольный признал второй срыв в петербургской подземке

О том, что «Метрострой» не успевает с продолжением оранжевой линии, Александр Беглов намекнул, когда перенес часть денег из бюджета-2019 в соответствующую графу документа на 2020 год.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Отставание от графика Лахтинско-Правобережной линии в Смольном официально признали 17 декабря, уточнив, что задержка составит не меньше полутора лет. Есть вариант сократить срок до 11 месяцев — если для подъема грунта и спуска материалов использовать еще два вентиляционных ствола. В «Метрострое» говорят, что для подобного усиления нужно получить от комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) дополнительные сметы. Одну такую компания уже получила в августе, по второму стволу документации нет. В КРТИ «Фонтанке» без оптимизма сообщили, что не стоит ждать открытия «Горного института» раньше 2021 года.

«К сожалению, в ОАО «Метрострой» уже не раз сталкивались с тем, что выполненные работы, не предусмотренные контрактом, но согласованные заказчиком и техническим советом, по итогу не оплачивались. Для того чтобы избежать этого в дальнейшем, необходимо, чтобы дополнительные работы, согласованные с заказчиком, своевременно подкреплялись сметами на их выполнение», – отметил представитель компании в общении с корреспондентом «Фонтанки».

На сегодняшний день из госконтракта стоимостью 20,7 млрд рублей «Метрострой» выполнил и сдал работ почти на 6,5 млрд рублей, что составляет чуть больше 31% от цены контракта. Чтобы успеть к ноябрю 2019 года, компании нужно было бы выполнить работ более чем на 13 млрд рублей.

«Метрострой может выполнить и больший объем работ, но он руководствуется объемом рабочей документации, выданной заказчиком, и имеющейся технологической возможностью. Второе: пока на согласование выполнения уходит от нескольких недель до нескольких месяцев. Третье: необходимо учитывать изменения, которые вносятся в проект на этапе строительства по той или иной причине. Так, на «Горном институте» проект стартового котлована под щит, который сейчас монтируется для проходки наклонного хода, был скорректирован, так как по первоначальному проекту ТПМК просто не помещался в котловане. На этом строители потеряли 7 месяцев», – сообщили «Фонтанке» в ОАО «Метрострой».

И в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, и в самой компании также вспоминают, что в 2015 – 2016 годах работы на линии приостанавливало Министерство культуры. Федеральные чиновники попросили метростроителей уступить строительную площадку станции метро «Театральная» (располагается между «Спасской» и «Горным институтом») археологам для поисков исторических артефактов. Как отмечают в компании, несмотря на то что непосредственно поиски исторических реликвий длились полгода, сам по себе запрет Минкульта на проведение работ задержал строительство на 1,5 года.

В сорванном контракте на строительство метро не зафиксировано возведение вестибюля станции «Театральная». Для создания выхода на поверхность будет заключен отдельный контракт. В качестве возможных мест для вестибюля «Театральной» назывались либо Дома быта, либо угол улиц Декабристов и Глинки. В недавно обнародованной схеме развития петербургской подземки указано, что выход со станции появится в период с 2023 по 2025 год.

В числе причин отсрочки можно отметить и то, что оранжевая линия дважды выступала донором для других веток подземки: в 2017 году рабочих отсюда перенаправили на строительство участка «Приморская» до «Беговой», а в 2018 году с участка перенаправили 257 млн рублей на строительство Фрунзенского радиуса. Вице-губернатор Игорь Албин, комментируя срыв сроков на оранжевой линии, обошелся без привычной яркой критики компании, заявив лишь, что «Метрострой» попросту оказался неспособен работать одновременно на нескольких сложных объектах.

Кроме того, с конца 2017 года с «дочкой» «Метростроя», компанией СМУ-11, которая работала на оранжевой линии, начали одна за другой случаться неприятности. В ноябре прошлого года в отношении директора СМУ-11 «Метрострой» Андрея Морозова возбудили уголовное дело по неуплате более 700 млн рублей налогов. В апреле 2018 года Приморский районный суд Петербурга приговорил его к 3 годам условного лишения свободы.

В итоге налоговая безответственность гендиректора СМУ-11 привела к иску от фискалов на 1,3 млрд рублей. В июне 2018 года суд признал компанию банкротом и ввел в отношении структуры процедуру наблюдения. Реестр требований кредиторов пополняется до сих пор, а их количество уже перевалило за десяток. Следующее заседание состоится в январе 2019 года. Вместе с тем в начале 2018 года у СМУ-11 «Метрострой» также возникли проблемы с выплатой зарплаты рабочим. Как следствие — остановка горнопроходческого щита и новое уголовное дело.

Лахтинско-Правобережная линия — не первый сорвавшийся в этом году объект метростроения. В ноябре Смольный также признал, что станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» откроются на полгода позже. С трехмесячной задержкой запускали также «Беговую» и «Новокрестовскую», а потом нашлось более тысячи замечаний к работающим станциям.

Профильный вице-губернатор Игорь Албин пообещал реформировать сложившийся рынок, запустив на него конкурентов. Кроме того, Смольный планирует влить 1,5 млрд рублей в «Метрострой» и нарастить процент владения компанией с 46% до 51%.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»