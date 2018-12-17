«Один из самых странных автомобилей»: на аукцион выставляют помесь «Мустанга» с «Быком»

В 2009 году на создание этого странного автомобиля Джон Хау из Кливленда (штат Огайо) потратил 700 000 долларов. В январе 2019 года, когда помесь Ford Mustang и Lamborghini Gallardo выставят на аукцион, ставки не будут такими высокими, уверено издание Road and Track.

Автомобиль этот называется The Tractorri — напоминая о том, что компания Ферруччо Ламборджини начинала именно с производства небольших тракторов. То, что сверху кажется Mustang, под капотом оказывается Gallardo. 520-сильный десятицилиндровый V-образный двигатель, постоянный полный привод, алюминиевая подвеска с двойным поперечным рычагом и секвентальная коробка передач — всего этого на Ford никогда не было. Даже интерьер в основном состоит из деталей «Ламбо» — от рулевого колеса и приборной доски до спортивных сидений-ковшей. Более того, то, что кажется «от «Мустанга», на самом деле специально изготовленные панели, действительно повторяющие форму кузова Ford Mustang 2007 модельного года.

Road and Track называет этот автомобиль «одним из самых странных «гибридов», которые когда-либо приходилось видеть». Однако уровень мастерства, продемонстрированный автором, по мнению издания, исключительный, особенно производит впечатление интерьер от Gallardo, который прижился в Mustang как родной. Тем не менее затраченные на постройку почти три четверти миллиона долларов выручить на аукционе вряд ли удастся, считает R&T.

Судя по всему, аукционный дом Barret-Jackson считает так же, поскольку для участия в торгах по этому лоту даже не требует залога. В случае продажи ценных автомобилей залог является почти обязательной практикой.