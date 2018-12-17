Родственники погибших в ДТП в Чечне попросили не наказывать возможного участника аварии. Им оказался двоюродный брат Кадырова

Члены семьи, которая погибла в ДТП в Грозном, встретились с советником Рамзана Кадырова по делам религии Адамом Шахидовым для того, чтобы обратиться к главе республики в связи с «многочисленными негативными разговорами, распространявшимися в соцсетях». Они попросили не наказывать за аварию главу Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова, который приходится родственником главе республики.

«Они [родственники погибших] изъявили желание обратиться к Рамзану Кадырову и отдельно к провокаторам», – сообщил в своем Istagram Адам Шахидов, сопроводил текст видео на чеченском языке.

Он также добавил, что запись сделана «по случаю ДТП, произошедшего в Грозном 4 декабря 2018 г. с участием главы Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова и жителей села Джалка», хотя ранее в республиканском МВД настаивали, что в аварии участвовал троюродный брат Ибрагимова.

Мужчины, которые присутствуют в ролике, также произносят имя Турпал-Али Ибрагимова и просят его не увольнять с занимаемой должности из-за произошедшего. Собравшиеся также заверяют, что являются родственниками погибшей семьи, а некоторые для этого видео даже приехали из Казахстана. Так, содержание поста в соцсети перевело издание «Кавказский узел».

Авария, о которой идет речь, произошла в ночь на 5 декабря в Октябрьском районе столицы Чечни, когда, как пишут СМИ, Mercedes Ибрагимова на большой скорости столкнулся с "жигулями". В автомобиле отечественного производства находилась семья из трех человек – отец, мать и дочь. В результате столкновения мать и дочь погибли, а мужчина скончался с больнице.