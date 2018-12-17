Александр Беглов расстался с одним советником и несколькими спецпредставителями. Бывший глава «Водоканала» стал советником на общественных началах

Врио губернатора Санкт-Петербурга освободил от обязанностей четырех спецпредставителей и одного советника.

В частности, от обязанностей освобожден советник губернатора по инвестициям Дмитрий Малышев, основатель компании «Газинвест». По данным источников «Фонтанки», до ухода Георгия Полтавченко с поста главы города предполагалось, что Малышев может быть назначен на должность вице-губернатора.

Под сокращение попали пятеро спецпредставителей губернатора. В частности, Борис Петров, генеральный директор АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Должность спецпредставителя по взаимодействию с представителями средств массовой информации по вопросам культурно-гуманитарного развития он занимал с 2012 года.

Перестал представлять губернатора экс-гендиректор «Метростроя» Вадим Александров (занимался координацией вопросов по совершенствованию оргработы в области регулирования метростроения). Бывший глава «Водоканала» Феликс Кармазинов с должности спецпредставителя переместился на место советника на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства. Любопытно, что и недели советником не пробыл Игорь Забиран, недостаточно охотно пьющий воду из-под крана, за которую и ответственен «Водоканал».

Ушли также Александр Нефедов, теперь уже бывший специальный представитель губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами города и Ленинградской области, и Арнольд Гуркович, отвечавший за взаимодействие с региональными общественными организациями ветеранов.

По данным «Фонтанки», расставание главы города со спецпредставителями связано с сокращением бюджетных трат. Само сокращение спецпредставителей произошло еще 10 декабря. Тем не менее из релиза Смольного следует, что не все спецпредставители официально уволены. Например, в сообщении пресс-службы не сказано ничего про спецпредставителя губернатора и бывшего главу комитета экономического развития Анатолия Котова и бывшего сенатора из Карелии, спецпредставителя губернатора по вопросам развития государственного строительства и взаимодействия с субъектами Федерации Сергея Катанандова. Также ничего не говорится о судьбе спецпредставителя губернатора в Москве Андрея Соколова.