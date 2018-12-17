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Строительство
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17.12.2018 16:40
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Setl City наградили за развитие социальной инфраструктуры Ленобласти

Setl City наградили за развитие социальной инфраструктуры Ленобласти

Setl City

Setl City стала обладателем специального приза «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленобласти» на конкурсе «Доверие потребителя» рынка недвижимости.

Церемония награждения состоялась 14 декабря в Петербурге. Почетную награду из рук зампреда комитета государственного строительного надзора и госэкспертизы Ленобласти Дмитрия Лобановского получил директор департамента строительства Setl City Виталий Ершов.

Конкурс «Доверие потребителя» проводится уже в одиннадцатый раз. Он учрежден Комиссией по недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленобласти, соорганизаторы – Российская гильдия управляющих и девелоперов и Большой Сервер Недвижимости. В этом году в конкурсе участвовало 31 риелторское агентство, 46 строительных компаний, 24 ипотечных банка и 52 жилых комплекса. Компания Setl City была отмечена за особый вклад в строительство социальной инфраструктуры в регионе.

Напомним, в текущем году на территории Ленобласти Setl City ввела в эксплуатацию общеобразовательную школу в проекте «GreenЛандия-1» неподалеку от метро «Девяткино» на 1175 мест и приступила к строительству детского сада на 160 мест в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. В составе ЖК «GreenЛандия-2» в настоящее время ведется строительство двух встроенных детских садов, рассчитанных в общей сложности на 200 малышей. До конца текущего года будут открыты два муниципальных детских сада на 240 мест совокупно в первой части проекта на Петровском и Воронцовском бульварах – садики были построены и полностью укомплектованы на собственные средства девелопера.

Setl City

Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Лондон» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/greenlandiya/documents

ЖК "Семь столиц" – застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

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