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Финляндия
17.12.2018 16:48
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Таллин назван лучшим рождественским направлением в Европе

208 тысяч путешественников приняли участие в голосовании по определению лучшей рождественской ярмарки в Европе и с большим перевесом отдали предпочтение таллинской, сообщает Visit Estonia.

Столица Эстонии возглавила рейтинг, в котором до этого три года подряд лидерство удерживал хорватский Загреб. Голосование было проведено порталом European Best Destinations, работающим при поддержке Европейской комиссии.

Балтийский город в праздничном рейтинге оставил позади и такие популярные европейские города, как Будапешт, Страсбург, и Вена.

Считается, что именно в Таллине в 1441 году была установлена первая в Европе рождественская ёлка.

«Таллинский рождественский базар радует всех своим уютом, историческим местоположением, прекрасно сохранившимися средневековыми старинными зданиями и давними традициями», – отмечает European Best Destinations.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna (@anut_andreeva)

Таллинский рождественский рынок на Ратушной площади ежегодно посещают полмиллиона человек. Детей развлекают карусели и Санта-Клаус, который раздает конфеты в своем маленьком домике тем, кто прочитает стихотворение. Торговцы предлагают изделия ручной работы от всевозможных безделушек до практичных зимних аксессуаров, а посетители согреваются ароматным глинтвейном и наслаждаются традиционными рождественскими угощениями. В 2019 году базар работает до 7 января.

Хельсинки тоже вошёл в список европейских направлений для рождественского отдыха. Напомним, что ярмарка святого Туомаса (по-русски – Фомы) в финской столице работает до 22 декабря. В этом году прямо на Сенатской площади соорудили настоящую сауну.


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